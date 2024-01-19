KKTC'den Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya başarı dileği
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya tarihi görevinde başarı dileklerinde bulundu.
Lefkoşa
KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ertuğruloğlu'nun, "Ana vatanımız Türkiye'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünden ilhamla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığı uzay çalışmaları kapsamında uzaya gidecek Alper Gezeravcı'ya tarihi görevinde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verildi.