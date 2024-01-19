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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatıyla bu gece saat 00.49'da gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatıyla bu gece saat 00.49'da gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek.
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Dünya

KKTC'den Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya başarı dileği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya tarihi görevinde başarı dileklerinde bulundu.

Mehmet Kemal Firik  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
KKTC'den Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya başarı dileği

Lefkoşa

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ertuğruloğlu'nun, "Ana vatanımız Türkiye'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünden ilhamla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığı uzay çalışmaları kapsamında uzaya gidecek Alper Gezeravcı'ya tarihi görevinde başarılar diliyorum." ifadelerine yer verildi.

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