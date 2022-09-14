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Dünya

KKTC'den, GKRY'nin "Kıbrıs Türklerini köylerinden çıkarmayı hedefliyoruz" açıklamasına tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı'nın "Kıbrıs Türklerini şehir ve köylerinden çıkarmayı hedefledikleri" yönünde açıklamasına tepki gösterdi.

Muhammet İkbal Arslan   | 14.09.2022
KKTC'den, GKRY'nin "Kıbrıs Türklerini köylerinden çıkarmayı hedefliyoruz" açıklamasına tepki

Lefkoşa

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rum Savunma Bakanı'nın bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ı bir "Helen Adası" olarak gördüğünü ve Kıbrıs Türklerini şehir ve köylerinden çıkarmayı hedeflediklerini açıkça söylediğine yer verildi.

KKTC'nin, iyi komşuluk ilkesi temelinde, egemen eşit iki devlet arasında yapıcı iş birliği ilişkisi kurulmasını şiar haline getirdiğini belirten açıklamada, Rum tarafının, son dönemde Ada'yı bir silah deposuna çevirmeye hız verdiğine değinildi.

Açıklamada, "Silahlanma çabalarını örtmek isteyen GKRY, Ada ve etrafında yaşanan gerginliği, mesnetsiz iddialarla, Anavatan Türkiye’ye mal etmeye çalışmaktadır. GKRY'nin, Fransa ile saldırı helikopterleri satış anlaşması imzaladığı, füze sistemi, radar sistemleri ile diğer başka askeri malzeme temin etmeye yönelik çabalarını arttırdığı görülmektedir. Silah temini ve son dönemde askeri tatbikatları da artırmanın yanında Rum din adamlarına dahi atış talimi yaptıran Rum Savunma Bakanlığı ve Rum Ordusu, Ada'daki sınır hattına ağır silah mevzisi yerleştirmeyi de sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı.

"İyi komşuluk ve huzur ortamının sağlanması için yürüttüğümüz bir politikamız vardır"

GKRY'nin silahlanma faaliyetlerini arttırarak devam ettirdiğine vurgu yapılan açıklamada, Ada ve etrafındaki gerginliğin tırmanmasının tek müsebbibinin de Rumların bu tavrının olduğu aşikar olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İyi komşuluk ve huzur ortamının sağlanması için yürüttüğümüz bir politikamız vardır. Ancak, GKRY’nin tehditleri karşısında, hak ve menfaatlerimizi ana vatan Türkiye ile muhafaza etme kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatırız." ifadeleri yer aldı.

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