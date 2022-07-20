KKTC'deki Bilal Ağa Mescidi'nin 47 yıl sonra ibadete açılmasının üzerinden bir yıl geçti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisindeki Maraş bölgesinde yer alan Bilal Ağa Mescidi'nin 47 yılın ardından 20 Temmuz 2021'de yeniden ibadete açılmasının üzerinden bir yıl geçti.
Gazimağusa
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 1974'de gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında kapatılan Bilal Ağa Mescidi'nin 8 Ekim 2020'de başlayan Maraş açılımı sonrasında faaliyete geçmesi yeniden gündeme geldi.
Bilal Ağa Mescidi, daha sonra Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) tarafından gerçekleştirilen restorasyonun ardından 20 Temmuz 2021'de yeniden ibadete açıldı. 200 yıllık geçmişe sahip mescitten, Maraş'ın kademeli açılımının başlamasının ardından ezan sesi yükseliyor.
Vakit namazlarının kılındığı Bilal Ağa Mescidi'ni çok sayıda yerli ve yabancı turist de ziyaret ediyor.
Mescidin ön bölümünde yer alan panoda mekanın tarihçesi yer alırken girişte Bilal Ağa Çeşmesi ve abdest alınacak bölüm yer alıyor.
Bilal Ağa Vakfının mirası
Bilal Ağa Mescidi'nin, Maraş bölgesinde toprağı bulunan ve Osmanlı döneminde kurulan üç vakıftan biri olan Bilal Ağa Vakfına (diğer iki vakıf Lala Mustafa Paşa Vakıfları ve Abdullah Paşa Vakfı) ait olduğu biliniyor.
EVKAF kayıtlarına göre, Bilal Ağa Vakfı, 14 Şubat 1821'de kuruldu. Maraş bölgesinde bulunan Bilal Ağa Vakfına ait arazi içerisinde mescidin yanı sıra 7 dükkan, 2 kahvehane ve 1 ev de yer alıyor.
8 Kasım 1902 tarihli belgeye göre, mescidin batısında yer alan ve kesme taşlarla inşa edilmiş çeşmenin 1891'de yapıldığı belirtiliyor.
Mescit harimine girişi sağlayan ana giriş kapısının üst kısmında bulunan mermer yazıtta da mescidin, Bilal Ağa tarafından yapıldığı bilgisi yer alıyor.
47 yıl sonra ilk cuma namazı
Bilal Ağa Mescidi'nde 23 Temmuz 2021'de kılınan cuma namazı, tarihe "47 yılın ardından Bilal Ağa Mescidi'nde kılınan ilk cuma namazı" olarak geçti.
Mescitteki bu tarihi cuma namazına, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlantı ile katılmıştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021'de KKTC ziyareti sırasında, Bilal Ağa Mescidi'nin yeniden ibadete açılışı için düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile canlı bağlantıyla katılmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır. Türk-İslam mimarisinin bölgede günümüze ulaşabilmiş birkaç eserinden biri olan Bilal Ağa Mescidi'ni yeniden ibadete açmanın heyecanını ve iftiharını yaşıyoruz. Restorasyon çalışmalarını çok kısa bir sürede tamamlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresine emanete sahip çıkma noktasında sergilediği hassasiyet nedeniyle ben de şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.