KKTC'de süt üreticilerinin sıkıntısı Türkiye'nin desteğiyle aşıldı
KKTC'de Kovid-19 salgını nedeniyle iç piyasada süt tüketimindeki daralmadan dolayı yaşanan sıkıntı Türkiye'nin desteğiyle aşıldı.
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KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle iç piyasada süt tüketimindeki daralmadan dolayı yaşanan sıkıntının, Türkiye'nin desteğiyle aşıldığı belirtildi.
Salgın nedeniyle üretilen günlük 100 bin, aylık ise 3 milyon litrelik sütün pazarlanmasında sorunlar olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hükümetimizin girişimleri neticesinde, Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle yapılan görüşmelerin ardından 3 milyon litre sütün işlenerek kaşar peyniri olarak Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine satılması karara bağlanmıştır. Süt üretiminde yaşanan sıkıntı, Tarım Kredi Kooperatiflerine 1 ay için 300 bin kilogram kaşar alımıyla aşılmıştır."
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, bu dönemde yardımlarını esirgemeyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkürlerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.