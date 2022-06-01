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Dünya

KKTC'de Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısı 500 bini aştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Gazimağusa ilçesinde yer alan ve Ekim 2020'de kademeli açılım süreci başlayan Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısı 500 bini geçti.

Muhammet İkbal Arslan   | 01.06.2022
KKTC'de Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısı 500 bini aştı Fotoğraf: Mehmet Taha Mazı/AA

Gazimağusa

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, bölgenin 500 bininci ziyaretçisi Sevgi Işık’ı kapıda karşıladı.

Arter, Işık'a plaket ve buket takdim etti.

8 Ekim 2020'de ziyarete açılan Maraş'ı 600 günde ziyaret edenlerin sayısının 500 bini bulduğunu ifade eden Arter, Maraş açılımının Kıbrıs müzakerelerine faydalı olması dileğini yineledi.

500 bininci ziyaretçi Işık da ikinci kez Maraş'ı ziyaret ettiğini belirterek, "iyi ki açılmış" ifadelerini kullandı.

Maraş açılımı

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

KKTC sınırları içerisindeki Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020'de açılmıştı.

Bakanlar Kurulu kararıyla 12 Temmuz 2021'de Maraş açılımının ikinci aşaması kapsamında bir bölge daha askeri olmaktan çıkarıldı ve böylece Maraş'ın yüzde 3,5'lik kısmı sivilleştirildi.

Türkiye ve KKTC makamları, Maraş'ta taşınmazı olan Rumlara ve diğer vatandaşlara, Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuru yapmaları çağrılarını yineliyor.

Gelecekte eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine dönmesiyle Maraş'ın tamamının Türk yönetiminde açılması hedefleniyor.

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