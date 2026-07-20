KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı için tören düzenlendi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Mehmet Kemal Firik
20 Temmuz 2026•Güncelleme: 20 Temmuz 2026
LEFKOŞA
Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve her iki ülkeden bakanlar ile vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreni Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla devam etti.
Buradaki tören, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın anıt özel defterini yazmasıyla son buldu.