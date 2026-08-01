KKTC'de 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı törenlerle kutlandı

Türklerin Kıbrıs’ın Fethinin 455’inci, Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) 68’inci, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK) 50’nci kuruluş yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa'daki Şehitler Anıtı’nda tören düzenlendi.

Tören, çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunup bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törene GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, askeri erkan, polis yetkilileri, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ile dernek üyeleri, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, anıt özel defterinin GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü tarafından imzalanmasıyla sona erdi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nde tören düzenlendi

KKTC'de 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla Kıbrıs TMT Mücahitler Derneğinin Lefkoşa'daki genel merkezinde de tören düzenlendi.

Törene, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, şehit yakınları, gaziler, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden hiçbir süreçte yer almayacağını vurgulayarak, Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinin Ada’daki varlığının asla tartışma konusu olmadığını ifade etti.

Öztürkler, taraflı tavırlardan dolayı BM ve AB'yi de eleştirerek, "KKTC'nin verilecek bir karış toprağı yoktur. Cumhuriyet Meclisi’nde aldığımız bu yöndeki karar bir devlet politikasıdır. Egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün tescil edilmediği hiçbir süreçte yokuz." diye konuştu.

"Asla geri adım atmayacağız"

Başbakan Ünal Üstel ise Kıbrıs konusunda izledikleri çizginin değişmediğini dile getirerek, "İki egemen eşit devlet ve eşit uluslararası statü temelindeki politikadan asla geri adım atmayacağız." dedi.

KKTC'nin tanınması için Türkiye ile birlikte çalışacakları mesajı veren Üstel, "Kıbrıs Türk halkı, Osmanlı’nın Ada’ya ayak basmasının ardından burada kökleşmiştir. Kıbrıs Türk halkı Osmanlı’nın Ada’dan ayrılmasından sonra her türlü baskı, zulüm ve zorluğa rağmen toprağını asla terk etmemiştir." ifadesini kullandı.