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Dünya

KKTC Sağlık Bakanı Pilli hipertansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Pilli, hipertansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Muhammet İkbal Arslan   | 18.03.2020
KKTC Sağlık Bakanı Pilli hipertansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Bakan Pilli'nin yoğun bakımda olmadığı ve normal odada müşahede altında tutulduğu belirtildi. 

Tetkiklerine devam edilen Pilli'nin bir süre daha gözlem altında tutulacağı kaydedildi.

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