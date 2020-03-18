KKTC Sağlık Bakanı Pilli hipertansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Pilli, hipertansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Lefkoşa
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Bakan Pilli'nin yoğun bakımda olmadığı ve normal odada müşahede altında tutulduğu belirtildi.
Tetkiklerine devam edilen Pilli'nin bir süre daha gözlem altında tutulacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.