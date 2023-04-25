Dolar
19.43
Euro
21.31
Altın
1,989.69
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,891.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor
logo
Dünya

KKTC Milli Olimpiyat Komitesinden BM'ye sporda ambargolara ilişkin tepki mektubu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Olimpiyat Komitesi, Kıbrıs Türklerine uygulanan spor ambargo ve izolasyonlarına tepkilerini içeren mektubu, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisine teslim etti.

Mehmet Kemal Firik  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
KKTC Milli Olimpiyat Komitesinden BM'ye sporda ambargolara ilişkin tepki mektubu Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

Lefkoşa

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç ve yönetim kurulu üyeleri ile bazı spor dallarının federasyon temsilcileri, sporcular ve öğrencilerden oluşan bir grup, Kıbrıs'ta iki toplumlu federasyon temelli bir birleşmeyi öngören Annan Planı'nın, Ada'nın 2 kesiminde referanduma götürülmesinin (24 Nisan 2004) yıl dönümünde farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıkları mektubu, başkent Lefkoşa'yı ikiye ayıran Yeşil Hat üzerindeki Ledra Palace Sınır Kapısı'nda UNFICYP’in sivil işlerden sorumlu yetkilisi Arzu Çağın’a verdi.

Mektubun BM'nin yetkili organları ile daimi üyelerine iletilmesini isteyen KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Annan Planı'na referandumda çoğunlukla "evet" oyu veren Kıbrıs Türklerine yönelik spor ambargolarının, izolasyonların devam etmesi ve o dönemde BM ve uluslararası aktörler tarafından Türk tarafına verilen sözlerin tutulmaması üzerine farkındalık oluşturmak üzere mektup hazırladıklarını söyledi.

Koç, spordaki ambargolar nedeniyle kendi yaşadıkları zorlukları genç nesillerin yaşamaması için çaba gösterdiklerini ifade ederek, "Annan Planı referandumunun üzerinden 19 yıl geçti. Bize verilen sözlerin tutulmasını ve ambargoların kaldırılmasını istiyoruz. BM ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeleri, o dönemde referanduma 'evet' oyu veren halkın ödüllendirilecekleri ve izolasyonların kaldırılacağı yönünde yaptıkları açıklamalara sahip çıkmaya çağırıyoruz." diye konuştu.


Kıbrıslı Türk sporcuların uluslararası müsabaka ve turnuvalarda yer almak için heyecan duyduklarını belirten Koç, sporcularına bu kapıyı aşmak için ellerinden geleni yapacaklarını, bu yöndeki girişimlerinin farklı platformlarda süreceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van sınırında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yarın açılıyor
Malatya'da ağır hasarlı 6 katlı bina çöktü
AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmasına ilişkin iki şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı mesajı

Benzer haberler

KKTC Milli Olimpiyat Komitesinden BM'ye sporda ambargolara ilişkin tepki mektubu

KKTC Milli Olimpiyat Komitesinden BM'ye sporda ambargolara ilişkin tepki mektubu

DSÖ, Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 459'a yükseldiğini açıkladı

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal: Ermeni delegasyonunun asılsız iddialarını kategorik olarak reddediyorum

BM, çatışmalara rağmen Sudan'dan çekilmeyeceğini duyurdu

BM, çatışmalara rağmen Sudan'dan çekilmeyeceğini duyurdu

KKTC'deki Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısı 1 milyona ulaştı

KKTC'deki Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısı 1 milyona ulaştı
BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'da Ramazan Bayramı boyunca ateşkes çağrısı yaptı

BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'da Ramazan Bayramı boyunca ateşkes çağrısı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet