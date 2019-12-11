KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy'un tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Lefkoşa
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerden üç ayrı fotoğrafı oyladı.
Haber kategorisinde Behçet Alkan'a ait "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" isimli fotoğrafı oylayan Taçoy, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" isimli fotoğrafını seçti.
Beyaz yürüyüş
Taçoy, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek emeği geçen tüm AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik etti.
Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü
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