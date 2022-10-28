KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu yıl dönümünü kutlamanın gurur, sevinç ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.
Lefkoşa
Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'ncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı tebrik mesajında, "Büyük Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkleri olarak, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu yıl dönümünü kutlamanın gurur, sevinç ve coşkusunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.
Tük milletinin ağır bedeller ödeyerek, nice kahramanlıklara dolu istiklal mücadelesinin sonunda istiklâl ve istikbalinin sembolü olan Cumhuriyeti kurduğunu işaret eden Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:
"Gözü, gönlü her zaman Anadolu’da olan Kıbrıs Türkleri de mazlum milletlere ilham veren Kurtuluş Savaşı’na fiilen katılarak Türk milletinin istikbal mücadelesine destek vermiştir. Kıbrıs Türk halkı, Atatürk ilke ve inkılaplarını ilk günden benimseyerek gönüllü olarak uygulamıştır."
Kısa bir süre sonra KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatan Ertuğruloğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile daha güçlü hale getirme azim ve kararlılığındayız. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, BM Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınması çağrısı yapmaları bizler için yeni bir dönemin başlangıcıdır; bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza yılmadan devam edeceğiz.
Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, geçmişte olduğu gibi bugün de uluslararası alanda, barış, kardeşlik, insanlık ve kalkınma alanlarında diğer uluslara örnek teşkil etmektedir. Ana vatanımızın güçlü siyaseti ve iradesi, Doğu Akdeniz’de ve yaşadığımız topraklardaki meşru hak ve çıkarlarımızın en büyük teminatıdır."
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü yürekten kutladığını, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygıyla andığını, şehitlere minnet, gazilere de şükran duygularını sunduğunu bildirdi.
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