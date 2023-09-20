Dolar
27.02
Euro
28.86
Altın
1,931.51
ETH/USDT
1,638.00
BTC/USDT
27,053.00
BIST 100
7,784.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Erdoğan'ın, BM'de KKTC'yi tanıma çağrısı Kıbrıs Türk halkını mutlu etti

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın" çağrısının Kıbrıs Türk halkını mutlu ettiğini bildirdi.

Mehmet Alaca  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Erdoğan'ın, BM'de KKTC'yi tanıma çağrısı Kıbrıs Türk halkını mutlu etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda geçen yıl yaptığı çağrıyı bu yıl da yinelediğini hatırlatan Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs konusunda iki egemen eşit devlet esasına dayanan yeni vizyonun kararlılıkla ilerlediğini uluslararası toplum önünde bir kez daha vurguladığını belirtti.

Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya ve Ada'daki BM Barış Gücü'nü de artık tarafsız davranmaya davet etmesi Kıbrıs Türk halkını fazlasıyla mutlu etmiştir. KKTC'nin tanınma hedefinin, Türkiye Yüzyılı yolunda ilerleyeceğine inancım tamdır. Güçlü Türkiye Cumhuriyeti, güçlü KKTC vizyonu ve misyonumuz geleceği doğru ve sağlıklı şekillendirecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erciyes Dağı'nda mahsur kalan Polonyalı dağcıyı kurtarmak için çalışma başlatıldı
Diyarbakır'da 2 ton 121 kilogram esrar, 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Bakan Yerlikaya: Kara vatanda, mavi vatanda, siber vatanda suç ve suçlularla azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz
Alanya'da yakalanan suç örgütü yöneticisi Şerafettin Dadaş tutuklandı
Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi öldü 18 kişi yaralandı

Benzer haberler

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Erdoğan'ın, BM'de KKTC'yi tanıma çağrısı Kıbrıs Türk halkını mutlu etti

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Erdoğan'ın, BM'de KKTC'yi tanıma çağrısı Kıbrıs Türk halkını mutlu etti

KKTC liderlerinden, Erdoğan'ın BM'deki "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın" çağrısına teşekkür

Diyarbakır'da 2 ton 121 kilogram esrar, 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Alanya'da yakalanan suç örgütü yöneticisi Şerafettin Dadaş tutuklandı

Alanya'da yakalanan suç örgütü yöneticisi Şerafettin Dadaş tutuklandı
Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmi 20 yılda 8 kat arttı

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmi 20 yılda 8 kat arttı
Bakan Bolat: Türkiye, ABD ile arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini gerçekleştirmeye kararlı

Bakan Bolat: Türkiye, ABD ile arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini gerçekleştirmeye kararlı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet