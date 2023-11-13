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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Ahıska Türklerinin hüznünü paylaşıyorum

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 79. yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Mehmet Kemal Firik  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Ahıska Türklerinin hüznünü paylaşıyorum

Lefkoşa

Bakan Ertuğruloğlu yayımladığı yazılı mesajda, 14 Kasım 1944'de yaklaşık 100 bin Ahıska Türkünün aniden evlerinden zorla çıkarılıp trenlere doldurularak öz yurtları Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden Sovyetler Birliği'nin uzak bölgelerine bilinmezliğe sürgün edildiklerini hatırlatarak, sürgünün insanlık tarihine kara leke olarak geçtiğini vurguladı.

Mesajında, Ahıska Türklerinin sürgün edilmesinin Stalin'in Karadeniz kıyılarını Türklerden temizleme operasyonun bir parçası olduğunu belirten Ertuğruloğlu, "Ahıska Türklerinin hüznünü paylaşıyorum. Sürgünde hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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