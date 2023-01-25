KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Milli Eğitim Bakanı Özer’i kabul etti
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bazı temaslar için Lefkoşa'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i kabul etti.
Lefkoşa
KKTC Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabulde, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yer aldı.
Töre, KKTC'nin milli bir Türk devleti olduğunu belirterek, "Bu devlete herkesin sahip çıkması gerekir." dedi.
Zorlu Töre, şunları kaydetti:
"Büyük düşünmek lazım. O büyük düşünce Türk milletidir. Türk milletinin milli hak ve menfaatleri ile Kıbrıs Türk halkının milli hak ve menfaatlerinin bir bütün olarak ele alınması gerekir. Devleti yaşatmak için ilme, teknolojiye ve e-devlet projelerine ihtiyaç vardır. Bunlara önem vermek gerekir fakat, bunlardan önce milli şuura ihtiyaç vardır. Milli ve manevi değerler olmadan yol katetmek mümkün değildir."
Töre, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye olarak kabul edilmesinde çaba gösteren Türkiye'ye teşekkür ederek, Kıbrıs Türk halkının, 2023 Türkiye Yüzyılı'nın bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Türkiye ile KKTC arasında eğitim alanında karşılıklı paylaşacak çok şeyler olduğuna inandığını dile getirdi.
Türkiye'nin son 20 yılda aldığı mesafeyle örnek gösterilen eğitim sistemine sahip olduğunu anlatan Özer, eğitimin bütününün, hem kitleselleşmeye evirilmesi hem de kaliteyi merkeze alan bir anlayışla uluslararası seviyede örnek teşkil ettiğini söyledi.
Özer, Türkiye'nin eğitim sisteminin demokratik, toplumsal değerlere duyarlı şekilde her geçen gün güçlenerek ve kalitesini artırarak yoluna devam ettiğini belirterek, "Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın altını çizmiş olduğu Türkiye Yüzyılı misyonumuzun, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılındaki atılımlardaki en temel şey eğitimdeki dönüşümdür. Özellikle son 20 yılda eğitimde yapılan dönüşüm, Türkiye Yüzyılı'nın çok daha güçlü gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.
Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nu ziyaret
Mahmut Özer, KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ile Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nu ziyaret ederek burada incelemelerde bulundu.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Bakan Özer, okulu tam gün eğitim veren bir kampüs haline çevirmek için gerekli çalışma ve desteğin sağlanacağını belirtti.
Özer'e ziyaretinde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu ile Milli Eğitim Bakanlığı heyeti de eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.