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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanlığı: Rum tarafı diplomatik etik kurallarını çiğniyor

KKTC Cumhurbaşkanlığı, BM yetkililerinin Kıbrıs Türk ve Rum tarafıyla ABD'de gerçekleştireceği görüşmelerle ilgili temaslarını basına sızdıran Rum kesimini eleştirerek, "Rum tarafı diplomatik etik kurallarını çiğniyor." açıklaması yaptı.

Muhammet İkbal Arslan   | 16.09.2021
KKTC Cumhurbaşkanlığı: Rum tarafı diplomatik etik kurallarını çiğniyor

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin Kıbrıs Türk ve Rum tarafıyla ABD'nin New York kentinde gerçekleştireceği görüşmelerle ilgili temaslarını basına sızdıran Rum kesimini eleştirerek, "Rum tarafı diplomatik etik kurallarını çiğniyor." açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı telefonla arayarak, Genel Sekreter Antonio Guterres'in 27 Eylül'de New York'ta olası bir üçlü görüşme daveti yapma düşüncesinde olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, Tatar'ın, Genel Sekreter'den resmi bir davet gelmesi halinde Rum lider Nikos Anastasiades ile Genel Sekreteri'n de yer aldığı, gayriresmi üçlü bir görüşmeye katılabileceğini Spehar'a bildirdiği kaydedildi.

"Rum tarafı diplomatik etik kurallarını çiğniyor"

Rum yönetiminin, siyasi manevra peşinde koştuğu belirtilen açıklamada, "Taraflara resmi davet yapılmadan nabız yoklama şeklinde BM yetkilileri tarafından yapılan istişareleri anında basına sızdıran Rum liderliği, diplomatik etik ihlali yanında gerçek niyetinin siyasi manevra ve imaj yaratma olduğunu bir kez daha göstermiştir. Rum tarafı diplomatik etik kurallarını çiğniyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Genel Sekreter tarafından resmi davet yapılması halinde, Kıbrıs Türk tarafı olarak Cenevre'de masaya koyulan öneri ve yeni vizyon (Kıbrıs egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm) temelinde Cumhurbaşkanı Tatar'ın bu üçlü gayriresmi toplantıya iyi niyet ve yapıcı bir anlayışla katılacağı bildirildi.

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