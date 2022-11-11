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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üyelik sürecinde KKTC'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Harun Kutbe   | 11.11.2022
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür

Ankara

Tatar, telefonla aradığı Oktay'a, KKTC ve Kıbrıs Türklerine sağladığı destek, KKTC'nin tanınması konusunda sergilediği kararlı duruş ve çalışmalar dolayısıyla Kıbrıs Türkleri adına teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise Türkiye olarak, geçmişten bu yana KKTC'nin yanında yer aldıklarını ve bundan sonra da Kıbrıs Türklerini asla yalnız bırakmayacaklarını belirterek, Kıbrıs'ta egemen, eşit iki devlet temelinde çözüme, dolayısıyla KKTC'nin tanınmasına yönelik çaba göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

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