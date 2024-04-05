Dolar
31.96
Euro
34.60
Altın
2,278.03
ETH/USDT
3,280.70
BTC/USDT
66,801.00
BIST 100
9,129.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Washington'da temaslarda bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'li yetkililer ve sivil toplum örgütü temsilcilerine, Kıbrıs’ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü konusundaki görüşlerini aktardı.

Hakan Çopur  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Washington'da temaslarda bulundu Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Washington'daki temasları kapsamında Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündemi değerlendirdi.

Tatar, bölgedeki durumu ve Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüyle ilgili öne çıkan konuları Amerikalı muhataplarına ilettiğini, özellikle ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesinin verimli geçtiğini belirtti.

ABD'li yetkililerin KKTC'nin son dönemde gündeme taşıdığı güçlü mesajları yakından takip ettiğini ifade eden Tatar, KKTC'ye yönelik ambargo ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladıklarını anlattı.

"Egemen eşit ve eşit uluslararası statü" siyasetinden taviz vermeyeceklerinin altını çizen Tatar, resmi müzakerelerin başlaması için bu ön şartın çok önemli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Hudson Enstitüsü'nde Amerikalı uzmanlarla yaptığı görüşmenin de faydalı geçtiğini ve Amerikalıların Kıbrıs'taki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

Ayrıca Amerikan medyasına da açıklama yapan Tatar, Washington'daki Kıbrıslı Türk ve Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.

Tatar, cuma günü de New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geleceğini ve Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü konularındaki temel başlıkları görüşeceklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
ABD nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı
İstanbul'da 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan 11 şüpheli yakalandı
İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 411 kişi yakalandı
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, sahurda da yoğun ilgi görüyor

Benzer haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Washington'da temaslarda bulundu

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Washington'da temaslarda bulundu

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Müzakerelerin başlaması konusunda siyasetimiz açık ve nettir

KKTC turizmde Rusya pazarına açıldı

İletişim Başkanı Altun: 31 Mart 2024 yerel seçimleri, Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda önemli bir kilometre taşı

İletişim Başkanı Altun: 31 Mart 2024 yerel seçimleri, Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda önemli bir kilometre taşı
GKRY, Kıbrıs Kolaylaştırıcılar Grubu Toplantısı'nda "KKTC'li vekillerle ortak çalışma" önerisini reddetti

GKRY, Kıbrıs Kolaylaştırıcılar Grubu Toplantısı'nda "KKTC'li vekillerle ortak çalışma" önerisini reddetti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Karate Federasyonu heyetini kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Karate Federasyonu heyetini kabul etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet