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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Vatanımızdan, egemenliğimizden, devletimizden asla vazgeçmeyeceğiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Vatanımızdan, egemenliğimizden, devletimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu, gelecek kuşaklara, evlatlarımıza karşı en büyük sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Muhammet İkbal Arslan   | 14.08.2022
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Vatanımızdan, egemenliğimizden, devletimizden asla vazgeçmeyeceğiz

Lefkoşa

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmün önüne geçmek ve Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla "Ayşe Tatile Çıksın" parolasıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasının 48. yıl dönümü nedeniyle yazılı mesaj yayımladı.

Ana vatan Türkiye'nin, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974 sabahı başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci safhasını 14 Ağustos günü gerçekleştirdiğini anımsatan Tatar, bunun neticesinde Kıbrıs Türkü'nün yıllar boyu süren esaretini sona erdiğini ve Kıbrıs'ta sınırların yeniden çizilerek halkın özgürlüğe ulaştığını belirtti.

Tatar, "Dönemin Türkiye Başbakanı, namıdiğer Karaoğlan, rahmetli Bülent Ecevit'in 20 Temmuz günü ifade ettiği gibi Barış Harekatı, sadece Ada'daki Türklere değil, Rumlara da barış ve huzur getirmiştir. Özgür, egemen devletimize ulaşana kadar, yaşadığımız dönemlerin her safhasında, halkımızın büyük fedakarlığı ve direnişi vardır." ifadelerini kullandı.

"Devletimizden asla vazgeçmeyeceğiz"

Mücahitler ile Mehmetçiklerin kucak kucağa bu topraklarda yattığını belirten Tatar, vatanlarının ve devletinin kendilerine aziz şehitlerin emaneti olduğunu vurguladı.

Tatar, mesajında, "Bu emaneti asla ayaklar altında çiğnetmeyecek, koruyup daha da yücelteceğiz. Vatanımızdan, egemenliğimizden, devletimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu, gelecek kuşaklara, evlatlarımıza karşı en büyük sorumluluğumuzdur. Tüm şehitleri rahmetle anarken gazilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

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