KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde bizimle fikir birliği içinde olması bize güç katıyor
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde bizimle yüzde yüz fikir birliği içinde olması bize güç katmaktadır." dedi.
Lefkoşa
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde bizimle yüzde yüz fikir birliği içinde olması bize güç katmaktadır." dedi.
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