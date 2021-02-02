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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde bizimle fikir birliği içinde olması bize güç katıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde bizimle yüzde yüz fikir birliği içinde olması bize güç katmaktadır." dedi.

Zuhal Demirci   | 02.02.2021
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde bizimle fikir birliği içinde olması bize güç katıyor

Lefkoşa

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde bizimle yüzde yüz fikir birliği içinde olması bize güç katmaktadır." dedi.

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