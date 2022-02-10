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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk Mukavemet Teşkilatı destansı direnişin abideleşmesidir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü'nün EOKA'cı çetelere karşın örgütlediği, halkımızın namus ve şerefini korumakla mükellef destansı bir direnişin abideleşmesidir." ifadesini kullandı.

Muhammet İkbal Arslan   | 10.02.2022
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk Mukavemet Teşkilatı destansı direnişin abideleşmesidir

Lefkoşa

Cumhurbaşkanı Tatar, TMT'ye ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Tatar, "TMT, Kıbrıs Türkü'nün EOKA'cı çetelere karşın örgütlediği, halkımızın namus ve şerefini korumakla mükellef destansı bir direnişin abideleşmesidir. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra 1 Ağustos 1976’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına dönüştürülmüştür." ifadelerini kullandı.

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