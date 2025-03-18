KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Temmuz sonunda gayriresmi formatta yeni bir Kıbrıs toplantısı yapılacak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temmuz sonunda gayriresmi formatta yeni bir Kıbrıs toplantısının yapılacağını duyurdu.
Cenevre
Tatar, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs toplantısının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.
Cenevre'ye belli hedeflerle geldiklerini ve asla geri dönüşlerinin olmadığını kaydeden Tatar, "Biz ileriye bakıyoruz. İki tarafın işbirliği noktasında bir takım konular gündeme geldi. Bazı konular seçildi. Bu konular üzerinde BM Genel Sekreteri, bir özel temsilci atayacak ve bunların uygulanması için iki lider bir dizi çalışmalar yapacak. Ondan sonra temmuz sonunda da buna benzer (5+1 formatında) bir toplantı tekrar düzenlenecek." dedi.
Ersin Tatar, yeni atanacak kişisel temsilcinin bugün konuştukları konular üzerinde çalışmalarını yürüteceğini, Kıbrıs'taki her iki halkın faydasına olacak, mezarlıkların tekrar gözden geçirilmesi, güneş enerjisi gibi konular üzerinde çalışılacağını vurguladı.
BM Genel Sekreteri Guterres
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de Cenevre'de gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs toplantısının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.
Görev süresinin başından bu yana Kıbrıslı Türk ve Rumların güvenliği ve refahına bağlı kaldığını kaydeden Guterres, Kıbrıs konusunda ileriye dönük bir yol bulmak için toplantıda başka bir girişimde bulunulduğunu bildirdi.
Guterres, "Görüşmeler, her iki tarafın da ilerleme kaydetme ve diyaloğu sürdürme konusunda açık bir taahhüt gösterdiği yapıcı bir atmosferde gerçekleştirildi." dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in güven oluşturmak için bazı konularda anlaştığını kaydeden Guterres, "Bunlar arasında (Ada'da) 4 geçiş noktasının açılması, mayın temizleme, madencilik alanlarına etkileri de dahil çevre ve iklim değişikliği girişimlerinin kullanımı konusunda teknik bir komite oluşturulması, tampon bölgede güneş enerjisi ve mezarlıkların restorasyonu yer aldı. Temmuz sonunda bir sonraki toplantıyı bu formatta yapmayı kabul ettik ve bir sonraki adımları hazırlamak için kişisel bir temsilci atayacağım." dedi.
Guterres, 2017'de Crans Montana'da gerçekleştirilen Kıbrıs görüşmelerinden bu yana hiçbir konuda gerçek bir ilerleme olmadığını belirterek, bugün anlamlı bir ilerleme olduğunu söyledi.
BM Genel Sekreteri, "Güven artırıcı önlemler veya güven oluşturma girişimleri, çok yakında bir sonraki toplantının yapılması kararı ve Kıbrıs'ta bir sonraki adımları hazırlamak için özel temsilcinin atanmasının herkes tarafından kabul edilmesi, son derece önemli olduğuna inandığım bir bağlılık ve aciliyet duygusunu gösterir. Bu, yeni bir atmosfer." dedi.
Gazze'de İsrail'in başlattığı saldırılara da işaret eden Guterres, yüzlerce Filistinlinin öldüğü hava saldırılarında, insanların dayanılmaz acılara maruz kaldığı bir duruma tanık olduklarını kaydetti.
Guterres, "(Gazze'ye) İnsani yardım hala engelleniyor. BM'nin rolünün tarafları ikna etmek ve uluslararası toplumun 3 temel hususta baskı yapmasını sağlamak için elinden geleni yapmak olduğuna inanıyorum; birincisi, ateşkesin tam olarak uygulanması, ikincisi, insani yardımın Gazze'ye engelsiz şekilde ulaşması ve üçüncüsü, rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması. Biz bu hedeflerden vazgeçmeyeceğiz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.