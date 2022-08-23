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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon artık konuşulmaz, kabul de görmez

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "(Kıbrıs meselesinde) Federasyon artık konuşulmaz, kabul de görmez." dedi.

Muhammet İkbal Arslan   | 23.08.2022
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Federasyon artık konuşulmaz, kabul de görmez

Lefkoşa

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Bayrak Radyo Televizyonu (BRT) özel yayında soruları yanıtlayarak KKTC'nin yeni siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'na katılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Rum kesimi (gelecek yıl) seçime gidecek. Geleneksel olarak her eylül döneminde BM'ye gidilir. Uluslararası ilişkilerin kalbi olan New York'ta olacağız ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'le bir görüşmem olacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyasetin (Kıbrıs'ta iki devletli çözüm) gerekli bir siyaset olduğunu; Ada'da verilen mücadelenin, egemenlik mücadelesi olduğunu vurgulayarak "Bizim yeni siyasetimiz egemen eşitlik temelindedir." ifadesini kullandı.

Yeni siyasetin kolay bir adım olmadığını ancak Türkiye'nin de desteğiyle sağlıklı bir şekilde sürdürüldüğünü kaydeden Tatar, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her kurum ve kuruluşu, bu yeni siyaseti benimsemiştir. Federasyon artık konuşulmaz, kabul de görmez. İki senede çok şey başardık. Öncelikle siyaset değişikliği yapabildik ve bu yeni siyasete devam edeceğiz."

Ersin Tatar, Rum tarafının, "sıfır asker sıfır garanti" düşüncesinin Ada'da Türkiye'nin varlığını sorgulatacak bir durum olduğunu ve bunun kabulünün mümkün olamayacağını da belirtti.​​​​​​​

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