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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Egemenliğimiz, bağımsızlığımız ve Türkiye'mizin garantörlüğü vazgeçilmez unsurlardır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "(Cenevre görüşmelerinde) Egemenliğimiz, bağımsızlığımız ve Türkiye'mizin garantörlüğü vazgeçilmez unsurlardır." dedi.

Muhammet İkbal Arslan   | 16.04.2021
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Egemenliğimiz, bağımsızlığımız ve Türkiye'mizin garantörlüğü vazgeçilmez unsurlardır

Ankara

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs Türk halkının her zaman ana vatan Türkiye'yi önemsediğini belirten Tatar, bu topraklarda bağımsız, özgür ve güvenli yaşayabilmeleri için Türkiye'nin garantörlüğünün çok önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, "(Cenevre görüşmelerinde) Egemenliğimiz, bağımsızlığımız ve Türkiye'mizin garantörlüğü vazgeçilmez unsurlardır." dedi.

Egemenlik ve bağımsızlığın önemine dikkati çeken Tatar, Kıbrıs Türk halkının gelinen aşamada Türkiye'nin de desteğiyle artık bunu hak ettiğini kaydetti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Biz, BM'de devletten devlete ilişkiyi ifade edeceğiz. Böylelikle egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olabilir. O anlaşma olduktan, KKTC'nin bu coğrafyada kendi halkının geleceği için vereceği umut, cesaretle burası gelişecektir ve bütün Kıbrıs halkı bundan faydalanacaktır." dedi.

KKTC'de Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarıyla ilgili aldığı karardan büyük bir rahatsızlık duyduğunu belirten Tatar, Anayasa Mahkemesinden kararın açıklamasını beklediğini, gerekçeli kararın henüz netleşmediğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "KKTC'de Kur'an kurslarının kapanması gibi bir durum asla olamaz. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum." dedi.

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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Egemenliğimiz, bağımsızlığımız ve Türkiye'mizin garantörlüğü vazgeçilmez unsurlardır