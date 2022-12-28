KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bir anlaşma olacaksa iki devlet temelinde olması gerekir
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin egemen birer devlet olduğunu ve bu iki devletin iş birliğiyle bir anlaşmaya varabileceğini belirterek, “Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa iki devlet temelinde olması gerekir." dedi.
Ankara
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen "Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve KKTC" konferansına konuşmacı olarak katıldı.
Konferansa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
KKTC'nin mücadelesi içerisinde yer alan bir birey olarak bilgilerini paylaşacağını kaydeden Tatar, Kıbrıs Türkü'nün kendini evvelden beri Türk milletinin kopmaz bir parçası olarak gördüğünü söyledi.
Tatar, Kıbrıs'ın fetih tarihine ilişkin bilgiler paylaşarak, geçmiş dönemde adada hüküm süren en uzun yönetimin Osmanlı'nın olduğunu söyledi.
Kıbrıs adasının Yunanistan'dansa Türkiye'ye daha yakın olduğunu belirten Tatar, Girne'den Toros Dağlarının göründüğünü aktardı.
Tatar, "Kıbrıs’ta iki eşit halk oldu. Bu iki eşit halkın birlikte bir uhuvviyet kurabildiklerini, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması için yapılan çeşitli farklı girişimlerin asla buna müsaade edilmeyeceğini, eğer öyle bir durum olursa Türkiye belki bunun için savaşabileceğini, oraya Mehmetçiklerini gönderebileceğini çünkü Türkiye’nin kendi güvenliğinin Kıbrıs’tan geçtiğini 1571’den 1878’e ve Lozan anlaşmasına, 1923’lere kadar Türkiye’nin Osmanlı Devleti'nin devamı var.” dedi.
Türkiye’nin de o dönem başka zorluklarla mücadele ettiğini belirten Tatar şunları kaydetti:
“NATO’nun bir üyesi olarak ABD’nin zaman zaman tehditleri karşısında Türkiye bir ikilem yaşıyordu. Ama 1964’ten 1974’e kadar o yıllarda Kıbrıs Türk halkı büyük bir mukavemetçi bir ruhla direnebilmiş 103 köyden kovulup, köylerinin yakılıp yıkıldığını gören ama çadırlarda yıllardır yaşam mücadelesi veren Türk halkı işte bütün dünyaya Kıbrıs’taki terörü, Kıbrıs’taki çılgınlığı, Kıbrıs’taki maceraları atmaya ve direnişimizi de tarif etmeye çalışıyordu. Bütün bunlar bizim acı tarihimizin gerçekleridir.”
Tatar, "Bıkmadık, yılmadık, pes etmedik her türlü soykırıma karşı direndik, mücahit ve mukavemetçi ruhla ve Anadolu'nun desteğiyle oradaki yapıyı gerçekten sürdürebildik.” diye konuştu.
Kıbrıs Barış harekatından sonra Kıbrıs Türk halkının adanın kuzeyinde bağımsız, özgür ve kendi egemenliğiyle yaşam bulduğunu ve bunun neticesinde 1983’te KKTC’nin kurulduğunu, Kuzey Kıbrıs’ın gelecek sene 60 yaşına gireceğine değinen Tatar, bunun her devletin tarihinde önemli dönüm noktası olduğunu söyledi.
- "Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa iki devlet temelinde olmalı"
Tatar, KKTC’nin egemen bir devlet olduğunu, Güney’de Kıbrıs Devletinin de egemen bir devlet olduğunu ve bu iki devletin işbirliğiyle Kıbrıs’ta bir anlaşmaya varabileceğini belirterek, “Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa iki devlet temelinde olması gerekir." ifadesini kullandı.
Kıbrıs Türk halkının en az Rumlar kadar egemen olduğunu kaydeden Tatar, KKTC'de 144 farklı ülkeden öğrenci bulunduğunu söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.