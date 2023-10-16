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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakü'de Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfını ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü'de Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfına ziyarette bulundu.

Ruslan Rehimov  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakü'de Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfını ziyaret etti Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Tatar, Azerbaycan temaslarının son gününde Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfını ziyaret ederek Vakıf Başkanı Günay Efendiyeva'dan bilgi aldı.

Kardeş ülke Azerbaycan'da verimli temaslarda bulunduğunu belirten Tatar, misafirperverlik için Azerbaycan halkına teşekkür etti.

Tatar, Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'ı "bir millet, üç devlet" olarak gördüklerini, diğer Türk devletleriyle de daha fazla dayanışma içinde bulunmayı arzu ettiklerini söyledi.

KKTC'nin büyük Türk milletinin parçası olduğunu vurgulayan Tatar, Türk devletleriyle aynı milli hedefleri paylaştıklarını belirtti.

Efendiyeva da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerle çok iyi işbirlikleri içinde olduklarını, KKTC ile de iyi işbirlikleri kuracaklarını dile getirdi.

Aynı dili konuştuklarını ve aynı köke sahip olduklarını ifade eden Efendiyeva, ortak genetik kodun mutlak şekilde fiiliyatta da gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Tatar, Azerbaycan'dan ayrıldı

Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayan Tatar, Bakü'den ayrıldı.

Tatar'ı Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Ferit Caferov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Azerbaycan Temsilcisi Ufuk Turganer, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri uğurladı.

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