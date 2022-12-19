KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AK Partili Kurtulmuş ve Yeni Azerbaycan Partili Budagov'u kabul etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budagov'u kabul etti.
Lefkoşa
Tatar, Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen kabulde AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budagov ile bir araya geldi.
Burada konuşan Tatar, KKTC, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki tarih, kader, gönül ve coğrafya birliğinin daha da arttırılmasını temenni ettiğini dile getirdi.
Tatar, ülkesine uygulanan haksızlıklar, tecrit, ambargo ve izolasyon engellerini aşarak halkın geleceğini ve milli birliğini ileriye taşıyabilmek için mücadele ettiklerini kaydederek, "Türk dünyasının bir parçası olan KKTC'yi güçlendirmek, yaşatmak ve milli birliğini daha da ileriye götürmek için sizlerin desteklerine ihtiyacımız var." dedi.
Özbekistan'ın Semerkant kentinde 11 Kasım'da alınan kararın KKTC'nin statüsünü yükselttiğini vurgulayan Tatar, "Gözlemci üye statüsü ve anayasal adımız ile Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye olmamız bizler için çok değerli ve önemlidir. Bunlar bizim varlığımızı geleceğe taşıyacak önemli aşama ve gelişmelerdir." diye konuştu.
KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye olmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de teşekkür eden Tatar, ülkesinin Doğu Akdeniz'de artan stratejik önemine işaret etti.
Tatar, Kıbrıs milli davasının aslında bir Türklük davası olduğunu vurgulayarak, Anavatan Türkiye’yi her zaman hem ekonomik hem de siyasi olarak yanlarında gördüklerini söyledi.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ise her geldiğinde KKTC’nin biraz daha inkişaf ettiğini görmenin kendileri için bir iftihar meselesi olduğunu belirterek, "Allah Kıbrıs Türklerine, KKTC’ye ilelebet payidarlık versin. Muzaffer bir halk olarak burada varlığınızı kıyamete kadar sürdürün diye dua ve temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.
Kurtulmuş, AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi yetkilileriyle partinin kuruluş yıl dönümü törenleri dolayısıyla Bakü’de birlikte olduklarını, Yeni Azerbaycan Partisi ile AK Parti'nin ilişkilerini geliştirdiğini dile getirdi.
KKTC'den Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) de katılmasıyla kurulacak olan 3'lü partiler arası diyalog mekanizmasının her üç ülkenin de hayrına olacağı kanaati taşıdığını vurgulayan Kurtulmuş, 3 parti arasında kurulan diyalog mekanizmasına ilerleyen zamanda Türk dünyasından başka partilerin de katılabileceğini kaydetti.
Kurtulmuş, devletler arası kusursuz ilişkilerin partiler arasında da kurulması gerektiğine işaret ederek, "Biz bir millet ve 3 devletiz. Bu birlikteliğimizi, dostluğumuzu ve kardeşliğimizi bütün imkanlarını seferber ederek daha da kuvvetlendireceğiz." dedi.
TDT'ye gözlemci üyeliğin KKTC için önemli bir adım olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Bu üyelik aynı zamanda bundan sonra KKTC’nin tanınması bakımından da yeni bir dönemin başlangıcıdır." şeklinde konuştu.
Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budagov da KKTC'de olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in selamını iletti.
Azerbaycan ile KKTC ilişkilerinin kökleri ve tarihi geçmişi bulunduğuna vurgu yapan Budagov, KKTC’yi daha da ileriye götürecek adımların atılmasını ve 2 ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini umut ettiklerini dile getirdi.
Budagov, ziyaretlerin geliştirilmesinin önemine işaret ederek, "KKTC’nin elde ettiği başarılar bizi mutlu ediyor. Daha da başarılı olmasını temenni ediyoruz. Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadele ile kimliğini koruyarak kendi devletini kurması en önemli başarısıdır." ifadelerini kullandı.
Ziyarette konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisi yapıldı.
Kurtulmuş ve Budagov'a ziyaretlerinde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile KKTC Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu eşlik etti.
Türk ve Azerbaycan heyetleri, siyasi partileri ziyaret etti
Çeşitli temaslar için Lefkoşa'da bulunan Kurtulmuş ve Budagov berberlerindeki Türk ve Azerbaycan heyetleri ile Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel'i de ziyaret etti.
UBP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyaretin ardından Kurtulmuş ve Budagov, KKTC'de koalisyon ortağı olan Demokrat Parti (DP) Genel Merkezi'ne geçerek Başbakan Yardımcısı ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile görüştü.
Kurtulmuş ve Budagov daha sonra Ulaştırma Bakanı ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ile de bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.