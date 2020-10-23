KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 26 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ilk yurt dışı ziyaretini 26 Ekim'de Türkiye'ye gerçekleştirecek.
Ankara
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 26 Ekim'de Türkiye'ye gerçekleştirecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-KKTC ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki güncel gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.