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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 26 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ilk yurt dışı ziyaretini 26 Ekim'de Türkiye'ye gerçekleştirecek.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 23.10.2020
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 26 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

Ankara

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 26 Ekim'de Türkiye'ye gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-KKTC ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması, Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki güncel gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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