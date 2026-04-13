KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan GKRY'de Türk ve KKTC bayraklarının yakılmasına tepki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Bayrakların yakılması, bayraklara ya da onların sahiplerine bir şey kaybettirmez ama bu saçma sapan ‘eylem’, yakanlar açısından açık bir medeniyet kaybıdır." dedi.

Erhürman, yaptığı yazılı açıklamada, GKRY'deki bayrak yakma eylemini "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Açıklamada Erhürman, şunları kaydetti:

"Güneyde bir grup kendini bilmez insan, hem de dini bayram kutlamaları esnasında, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarını yakmışlar. Bayrakların yakılması, bayraklara ya da onların sahiplerine bir şey kaybettirmez ama bu saçma sapan ‘eylem’, yakanlar açısından açık bir medeniyet kaybıdır. Sıklıkla ortaya konulan bu medeniyetsizlik örneği, zihniyet ve provokasyonlar bizden ziyade Kıbrıs Rum liderliğinin sorunu ve kınama vesilesi olmalıdır."