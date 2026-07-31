KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan AB'ye "Müzakere masasında taraf olarak yeriniz yok" mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erhürman, AB Komisyonunun Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde görüştü.

Erhürman, Fitto ile görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Görüşmede kendisine öncelikle başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere AB kurumlarının son dönemdeki tek yanlı ve tarafgir tutum, davranış ve kararlarının AB'ye olan güveni daha da sarstığını anlattık." ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının sadece Kıbrıs Rum Liderliği ile değil AB ile de güven yaratıcı önlemlere ihtiyacı olduğunu görüşmede dile getirdiklerini aktaran Erhürman, şunları kaydetti:

"Fitto'ya, herkesin malumu olan nedenlerden dolayı AB'nin olası bir müzakere masasında taraf olarak yer almasının mümkün olmadığını ancak Ada'da adil ve kalıcı bir çözüme katkı sağlamak isteniliyorsa AB ile bağlantılı güven artırıcı önlemler konusunda olumlu bir rol oynayabileceğini ifade ettim."

Erhürman, Fitto'ya çözüm iradesini birçok kez çok açık şekilde ortaya koymuş Kıbrıslı Türklere yönelik izolasyona son verilmesinin zamanının çoktan geldiğini ilettiğini belirterek "Bu bağlamda, Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün daha fazla geciktirilmeden hayata geçirilmesi, Yeşil Hat Tüzüğü'nün uygulanmasında yaşanan sıkıntılar, Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşlığı ve mülkiyet sorunu eksenindeki olumsuz gelişmeler gibi konuları Fitto ile konuşma fırsatı bulduk." ifadelerine yer verdi.