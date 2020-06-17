Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
111,102.30
Altın
1,722.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan 11 Ekim'de yapılması planlanan seçimin ağustosa alınabileceği önerisi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, 11 Ekim'de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sağlık açısından her şeyin yolunda gitmesi halinde erkene alınabileceğini söyledi.

Muhammet İkbal Arslan   | 17.06.2020
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan 11 Ekim'de yapılması planlanan seçimin ağustosa alınabileceği önerisi

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 11 Ekim'de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sağlık açısından her şeyin yolunda gitmesi halinde erkene alınabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Bayrak Radyo Televizyonunda (BRT) katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.

KKTC'de 61 gündür yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini belirten Akıncı, cuma günü Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen parti başkanlarıyla bir görüşme yapacağını ve seçimin daha erken bir tarihte yapılmasını gündeme getireceğini aktardı.

Seçimin halk sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde en erken tarihte yapılabileceğini ifade eden Akıncı, sağlık açısından her şey yolunda giderse 11 Ekim'i beklemeden seçim tarihinin daha erkene çekilebileceğini söyledi. Akıncı, şöyle konuştu:

"Meclis haziran sonuna kadar karar üretilebilirse 16 Ağustos'ta ilk tur, eğer 2. tur olacaksa o da 23 Ağustos'ta yapılabilir. Ben bu somut tarihleri de parti liderleriyle konuşacağım. Eğer onlar da bu yaklaşımı benimselerse bu toplumun gündeminden seçim olayını bir an evvel çıkarmak çok sağlıklı olacaktır." dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi, 26 Nisan'da yapılacağı duyurulan cumhurbaşkanlığı seçimini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Ekim'e ertelemişti. Yeni cumhurbaşkanı seçilinceye kadar Akıncı'nın görevine devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yapıldı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 575'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Libya'da Kovid-19 nedeniyle haftada 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Ankara Valisi Şahin: Kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek

Benzer haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan 11 Ekim'de yapılması planlanan seçimin ağustosa alınabileceği önerisi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan 11 Ekim'de yapılması planlanan seçimin ağustosa alınabileceği önerisi

KKTC'de Rum kesimi ile kapıların açılması görüşüldü