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Dünya, Koronavirüs

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Hiçbir yurttaşımızın panik yapmasına gerek yok

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili hiçbir vatandaşın panik yapmaması gerektiğini ifade etti.

Muhammet İkbal Arslan   | 11.03.2020
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Hiçbir yurttaşımızın panik yapmasına gerek yok

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle ilgili gelişmeleri serinkanlı bir şekilde takip etmek gerektiğini belirtti.

KKTC'li vatandaşlara önerilen tedbirlere uyma çağrısı yapan Akıncı, "Hiçbir yurttaşımızın panik yapmasına gerek yok. Sadece ve sadece uzmanların bizlere önerdiği tedbirlere uyalım, bu yeter. Hep birlikte bu sorunu da aşacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Akıncı, KKTC'de tek bir koronavirüs vakası tespit edildiğini anımsatarak, "Memnuniyetle öğrendiğime göre, pozitif çıkan hastanın eşi dahil etrafındaki en yakınlarında bu test sonuçları negatif çıktı. Bizim olayları serinkanlı bir şekilde takip etmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Akıncı, Kıbrıs Rum kesimi ve KKTC'deki diğer yetkili makamlarla da sürekli iletişim halinde olduklarını vurguladı.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün Almanya'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

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