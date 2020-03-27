KKTC Başbakanı Tatar'dan Kovid-19 ile mücadelede Türkiye ile iş birliği vurgusu
KKTC Başbakanı Tatar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile bunun getirdiği ekonomik sıkıntıları Türkiye ile iş birliği yaparak aşacaklarını belirtti.
Lefkoşa
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Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, bir televizyon programında söyledikleriyle ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.
Tatar, KKTC'nin iç dinamiklerini en iyi şekilde değerlendireceğini söyleyerek, "Birlik beraberlik içinde hareket ederek, ana vatan Türkiye ile iş birliği yaparak Kovid-19 salgını ile bunun getirdiği ekonomik sıkıntıları aşacağız." dedi.
Gerek Türkiye gerekse üçüncü ülkelerden KKTC'ye gelen öğrenciler ve iş gücünü asla eleştirmek ya da üzmek istemediğini vurgulayan Tatar, ekonomik tedbirler anlamında ilk etapta yapılanlara ek olarak kaynak yaratılması halinde herkese destek sağlama yoluna gideceklerini anlattı.
Başbakan Tatar, "Türkiye'den gelen veya burada doğup büyüyen herkesle, her zaman iç içe olan, insanımız arasında veya diğer ülkelerden gelen ve ekonomimize katkı sağlayanlar arasında asla ayrım gözetmeyen bir yapım vardır. Buna rağmen söylediklerimin başka noktalara çekilmeye çalışılması politik istismardan başka bir şey değildir." diye konuştu.
"Önceliğimizi Kovid-19 salgınını aşmaya verelim"
Özel sektörün içinden gelen birisi olarak özel sektöre karşı olması veya özel sektör çalışanını düşünmemesi gibi bir durum söz konusu olmadığının altını çizen Tatar, "Çabamız, özel sektörümüz ve çalışanlarımızı bu krizden başarı ile çıkarmak içindir." ifadesini kullandı.
Tatar, gece gündüz KKTC'deki sektörlerin ve halkın daha fazla zarar görmeden bugünleri atlatması için uğraştıklarını kaydederek, "Önceliğimizi Kovid-19 salgınını aşmaya verelim. Gün hakikaten birlik ve beraberlik günüdür." değerlendirmesinde bulundu.
KKTC'de 25 Mart'ta, salgından dolayı, "Toplumsal Dayanışma için Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi" isimli ekonomik tedbir paketi açıklanmıştı.
KKTC'de 4 yeni Kovid-19 vakası
KKTC Sağlık Bakanlığı, bugün 4 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.
Bakanlık Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, "Dün Karpaz ve Yenierenköy bölgesinde yapılan ve 77'si sonuçlanan testlere göre 4 pozitif vakaya rastlanmıştır." ifadesi yer aldı.
Buna göre, KKTC'de bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 61'e yükseldi.
Öte yandan, Karpaz’daki 15 köyde, Kovid-19 salgını nedeniyle saat 14.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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