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Dünya

KKTC Başbakanı Tatar: Rum yönetiminin Hafter ile iş birliği kabul edilemez

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) darbeci General Halife Hafter yönetimi ile iş birliği içinde bulunmasının kabul edilemez bir tutum olduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan   | 29.12.2019
KKTC Başbakanı Tatar: Rum yönetiminin Hafter ile iş birliği kabul edilemez

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Hafter yanlısı Libyalı siyasetçilerin Rum yönetimiyle geliştirdikleri ve Türkiye karşıtlığını esas alan ilişkilere dair yazılı açıklama yaptı.

Tatar, "GKRY'nin, Türkiye ve KKTC'nin haklarının gasbedilmesi için Libya'da dünyanın tanıdığı yönetime karşı savaş veren darbeci General Hafter yönetimi ile iş birliğine girişmesi kabul edilemez bir tutumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Akdeniz jeopolitiğine ilişkin gelişmeleri yakından takip etiklerinin altını çizen Tatar, Türkiye ile ulusal ve stratejik çıkarların korunmasında kararlı olduklarını vurguladı.

Hafter yanlısı Libya Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in GKRY temaslarını ve Türkiye karşıtı siyasal arayışlarını endişeyle izlediklerine dikkati çeken Tatar, "Bahse konu ziyaret, Kıbrıs sorununa yaklaşımımızı ve dış politikamızı bir uçtan diğer uca Akdeniz'e bakan geniş bir anlayışla değerlendirmenin zorunlu olduğunu bir kez daha göstermiştir." ifadesini kullandı.

Tatar, Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzaladığı savunma iş birliği ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmanın, Akdeniz jeopolitiğinde Türkiye'yi hedef alan planların boşa çıkarılması için kilometre taşı olduğunu kaydetti.

Başbakan Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile anavatanımız arasında hızla gelişen güvenlik ve enerji iş birliği de sözü edilen büyük stratejik tablonun kritik bir parçasıdır." görüşünü paylaştı.

Hafter yanlısı Salih'ten GKRY'ye ziyaret

Hafter yanlısı TM Başkanı Salih, GKRY'ye düzenlediği ziyarette dün Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşmüştü.

Rum Meclis Başkanı Şilluris ile Salih arasındaki görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Türkiye ile UMH arasındaki anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiği ileri sürülmüştü.

Libya Trablus Parlamentosu tarafından dün yapılan açıklamada da Şilluris'in açıklamaları kınanmış, bunun Libya'nın egemenliğine saldırı ve içişlerine müdahale olduğu belirtilmişti.

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