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KKTC Başbakanı Tatar: Kıbrıs Türk halkı her zaman Azerbaycan'ın yanında olmuştur

KKTC Başbakanı Tatar, "Kıbrıs Türk halkı her zaman haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Ermenistan eninde sonunda bu saldırganlığının bedelini ödeyecektir." dedi.

Muhammet İkbal Arslan   | 14.07.2020
KKTC Başbakanı Tatar: Kıbrıs Türk halkı her zaman Azerbaycan'ın yanında olmuştur

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının her zaman haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtti.

Başbakan Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan ordusunun saldırıları sonucu şehit olan Azerbaycanlılara Allah'tan rahmet diledi.

Tatar, "Kıbrıs Türk halkı her zaman haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Yaptıkları asla Ermenistan'ın yanına kar kalmayacak, Ermenistan eninde sonunda bu saldırganlığının bedelini ödeyecektir." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'nın Kafkaslarda barış ve huzuru engellemeye devam ettiğinin altını çizen Tatar, Karabağ'ı haksız bir şekilde işgalinde tutmayı sürdüren Ermenistan'ın son günlerde Azerbaycan’a yönelik yeni saldırılar düzenlemesinin bunun yeni bir kanıtı olduğuna dikkati çekti.

Tatar, "Ancak, Azerbaycan Devleti, Ermeni saldırılarını başarısızlığa uğratabilecek kapasiteye sahiptir ve nitekim öyle de olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunulmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, dört asker yaralanmıştı.

Bugün de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere yedi asker şehit olmuştu.

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