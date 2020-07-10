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Dünya

KKTC Başbakanı Tatar: Ayasofya 1453’ten beri Türk'tür, camidir

KKTC Başbakanı Tatar, "Ayasofya 1453’ten beri Türk'tür, camidir ve aynı zamanda bir dünya kültür mirasıdır." dedi.

Emre Aytekin   | 10.07.2020
KKTC Başbakanı Tatar: Ayasofya 1453’ten beri Türk'tür, camidir

Ankara

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Ayasofya'nın ibadete açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını, Rum Yönetiminin bu karara tepki gösterme hakkı olmadığını belirtti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya'nın müze olarak kullanılmasını öngören 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptali ve cami olarak yeniden ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'na ilişkin görüşlerini bildirdi.

Başbakan Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Ayasofya'nın 1453’ten beri Türkler ait olduğunun altını çizerek, “Ayasofya 1453’ten beri Türk'tür, camidir ve aynı zamanda bir dünya kültür mirasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Ayasofya’nın müze olarak ziyaret edilebilmesinin yanı sıra ibadete açılması kararı yerindedir ve memnuniyet vericidir." ifadesini kullandı.

Rum Yönetimi ve kilisesinin veya başka bir Devlet ya da kuruluşun bu karara tepki göstermesinin anlam ifade etmediğini vurgulayan Tatar, "Türk milleti dün olduğu gibi bugün de tüm inançlara saygılıdır. Kimse alınan kararı başka yerlere çekmesin. Hele hele camilerimizi yakan, yıkan Rum kesimi buna hiç yeltenmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi Ayasofya'nın ibadete açılması kararını nedeniyle kutlayan Tatar, "Bu kararın insanlığa, İslam alemine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim." temennisini ifade etti.

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