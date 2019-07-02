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Dünya

KKTC Başbakanı Tatar: Anastasadis'in Maraş ile ilgili önerisi kabul edilemez

KKTC Başbakanı Tatar, "Rum lider Nikos Anastasadis'in Maraş ile ilgili iki toplumlu komite kurulması önerisi art niyetlidir ve asla kabul edilemez." dedi.

Muhammet İkbal Arslan   | 02.07.2019
KKTC Başbakanı Tatar: Anastasadis'in Maraş ile ilgili önerisi kabul edilemez

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Maraş konusundaki çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Rum lider Nikos Anastasadis'in Maraş ile ilgili iki toplumlu komite kurulması önerisi art niyetlidir ve asla kabul edilemez." dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Başbakan Tatar, hükümetinin kapalı Maraş konusundaki politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Tatar, "Hükümetimiz, Maraş konusunu, KKTC yasaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde Taşınmaz Mal Komisyonu'nun Maraş'ın eski sakinleri ve Vakıflar'ın başvurularını ele almasının yolunu açarak, çözecektir." diye konuştu.

Vakıflar İdaresinin Maraş ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Tatar, envanter çalışmalarından sonra gereken adımların atılacağını belirterek, "Gerek Maraş'ın 1974 öncesi sakinlerinin gerekse vakıfların ellerindeki tapular, belgeler gözetilerek izlenecek yol haritası, ilgililer ve halkımızla paylaşılacaktır." ifadesini kullandı.

"Rum liderin önerisi art niyetlidir"

Rumların, Kıbrıs konusundaki uzlaşmazlığı ve hidrokarbon aramaları konusundaki düşmanca adımları devam ettiği sürece Maraş'ın bir güven artırıcı önlem konusu olmayacağını vurgulayan Tatar, "Rum lider Nikos Anastasadis'in Maraş ile ilgili iki toplumlu komite kurulması önerisi art niyetlidir ve asla kabul edilemez. Kimsenin konuyu başla yerlere çekmesine gerek yoktur." şeklinde konuştu.

"Proaktif politika izlemeye devam edeceğiz"

Tatar, halkın büyük bir bölümünün hükümetin yanında yer aldığını belirterek, "Daha önce de ifade ettiğim gibi halkımızın Kıbrıs konusundaki hak ve hukukunu korumak için proaktif bir politika izlemeye devam edeceğiz." dedi.

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