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Dünya

KKTC Başbakanı Sucuoğlu: Şu anda görünen UBP-DP-YDP koalisyonunun kurulmasıdır

KKTC'de Başbakan ve UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, şu anda görünenin 29 milletvekiliyle UBP, DP ve YDP koalisyonunun kurulması olduğunu söyledi.

Muhammet İkbal Arslan   | 14.02.2022
KKTC Başbakanı Sucuoğlu: Şu anda görünen UBP-DP-YDP koalisyonunun kurulmasıdır

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 8 Şubat'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Bayrak Radyo Televizyonu'nda (BRT) katıldığı canlı yayında soruları cevapladı.

Üçlü bir koalisyon modeli kuracaklarını belirten Sucuoğlu, şu anda görünenin 29 milletvekiliyle bir UBP-Demokrat Parti (DP) - Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyonu kurulması olduğunu ifade etti.

Sucuoğlu, "Çarşamba günü UBP Merkez Yürütme Kurutma ve Parti Meclisi'ne bilgi verip sonrasında hükümeti açıklayacağız. Perşembe veya cuma günü de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunarız." diye konuştu.

Başbakan Sucuoğlu, bugün öğleden sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) UBP'ye ilettiği parti manifestosu ve bazı görüşlerini içeren yazılı metni değerlendirdiklerini söyledi.

CTP'den gelen yazlı metin konusunda özellikle Kıbrıs konusunda fikir ayrılıkları olduğunu belirten Sucuoğlu, bunun önceden de bilindiğini ve UBP'nin CTP'ye iyi niyet cevabı olacağını vurguladı.

Sucuoğlu, geçen hafta Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen tüm partilerle görüşmüştü.

Seçim sonuçları

UBP, KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimi yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

CTP yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı. Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.

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