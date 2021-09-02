Dolar
8.29
Euro
9.83
Altın
1,808.28
ETH/USDT
3,764.50
BTC/USDT
49,464.00
BIST 100
1,479.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nin açılış töreninde konuşuyor Tunceli'de örtü yangınlarından zarar gören alanlar havadan görüntülendi
logo
Dünya

KKTC açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin çalışmalar sürüyor

Muhammet İkbal Arslan   | 02.09.2021
KKTC açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin çalışmalar sürüyor

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Karpaz açıklarında, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Canaltay, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilisi Mustafa Çankaya tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Yürütülen çalışma kapsamında, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Teknopark çatısı altındaki teknoloji şirketleri Cyprus Robotics, Caretta Robotics ile DAÜ Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi ve DAÜ Biyolojik Bilimler Bölümü ortak çabası ile geliştirilen denizaltı görüntüleme sistemleriyle de inceleme yapıldı.

Önceden uydu ile kirlilik tespit edilen, Erenköy'ün yaklaşık 7 deniz mili kuzey batısında, 50 metre deniz altından görüntü alındı ancak herhangi bir kirliliğe rastlanmadı.

Bununla birlikte kuzeybatı yönünde güçlü su altı akıntısı tespit edildi. Uydu görüntüsünde tespit edilen sızıntının kuzey batı yönünde ilerlediği tahmin ediliyor.

İHA'lar tarafından koordinatları iletilen bölgelerde yapılan incelemede de herhangi bir kirliliğe rastlanmadı.

İncelemede, petrol sızıntısının katılaşıp derine indiği, buradan da su altı akıntılarla açığa taşındığı ve Karpaz kıyılarına şu an için tehdit oluşturmadığı tespit edildi.

Öğleden sonra insansız hava araçları (İHA) yeniden havadan görüntü alıp kirlilik tespit edilen noktaların koordinatlarını Apostolos Andreas Manastırı açıklarında demirleyen römorkörlere iletecek. Deniz altından inceleme çalışmaları de devam edecek.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 vakaları son iki haftada yüzde 14 arttı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1970 kişi hayatını kaybetti
Bingöl'de ambulanslardan yapılan anonslarla vatandaşlar aşıya davet ediliyor
İran DSÖ'nün küresel erişim programı kapsamında yaklaşık 1,5 milyon doz AstraZeneca aşısını teslim aldı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz 'küresel aşı eşitsizliği'ne dikkati çekti

Benzer haberler

KKTC açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin çalışmalar sürüyor

KKTC açıklarında Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin çalışmalar sürüyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Petrol sızıntısının Karpaz bölgesine intikali riski en azından şimdilik azalmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin konuştu: Endişeye mahal verecek bir şey yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC kıyılarına doğru ilerleyen petrol sızıntısına ilişkin bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC kıyılarına doğru ilerleyen petrol sızıntısına ilişkin bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin açıklama: Gerekli tedbirleri alıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin açıklama: Gerekli tedbirleri alıyoruz
KKTC'de Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlanıyor

KKTC'de Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü kutlanıyor