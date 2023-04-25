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Dünya

Kızılhaç: Sudan'daki geçici ateşkes siviller için hayat kurtarıcı etkiye sahip

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Sudan'da çatışmaların 11. gününde ilan edilen geçici ateşkesin gıda, temiz su ve tıbbi bakıma erişimi olmadan evlerinde mahsur kalan siviller için hayat kurtarıcı etkiye sahip olduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Kızılhaç: Sudan'daki geçici ateşkes siviller için hayat kurtarıcı etkiye sahip Fotoğraf: Furkan Özen/AA

Cenevre

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların 11. gününde ilan edilen geçici ateşkesin gıda, temiz su ve tıbbi bakıma erişimi olmadan evlerinde mahsur kalan siviller için hayat kurtarıcı etkiye sahip olduğunu bildirdi.

ICRC'den yapılan açıklamada, Hartum'da yaşanan sokak çatışmaları ve kullanılan ağır silahların siviller üzerinde yıkıcı etki oluşturduğu ve birçoğunu kaçmaya ya da sığınak aramaya zorladığı ifade edildi.

Geçici ateşkesin önemine değinen ICRC bunun, gıda, temiz su ve tıbbi bakıma erişim imkanı olmadan evlerinde mahsur kalan siviller için hayat kurtarıcı bir etkisi olduğunu kaydetti.

ICRC Afrika Bölge Direktörü Patrick Youssef, "Hartum, milyonlarca insanın yoğun olarak yaşadığı bir yer. Ağır silahlar kullanıldığında, caddelerin köşeleri savaş alanına dönüyor ve en büyük bedeli siviller ödüyor. Yüzlerce kişi öldürüldü ve binlerce kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Sudan'da ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Youssef, uluslararası topluma kalıcı siyasi çözüm bulunması ve akan kanın durdurulması için yardım çağrısında bulundu.

Youssef, çatışmalardan mağdur olanlara yeterli süre vermek için bu ateşkesin, emir komuta zincirinin her noktasında uygulanması ve devam etmesinin önemine işaret etti.

Taraflara uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrılarını hatırlatan Youssef, "Taraflar, sivil yaralanmaları ve can kayıplarını önlemek için mümkün olan tüm önlemleri almalıdır. Hastaneler ve enerji ağları gibi kritik sivil altyapı alanları korunmalıdır. Bunlar isteğe bağlı değil, yasal yükümlülüktür." ifadelerini kullandı.

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların 11. gününde ilan edilen ateşkese rağmen ara sıra patlama ve silah sesleri duyulsa da başkent genelinde sessizlik hakim.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'daki çatışmalarda 459 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 72 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

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