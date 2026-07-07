Kızılhaç, depremlerin vurduğu Venezuela'da insani ihtiyaçların değiştiğini belirtti

Craig, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen bölgelerden biri olan La Guaira'da IFRC ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Craig, burada yıkımın çok büyük ve denize bakan ana yol boyunca büyük binaların tamamının çökmüş durumda olduğunu, diğerlerinin ise yaşanamaz hale geldiğini söyledi.

Craig, "Yaklaşık 2 hafta geçti ve arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sonlandırıyor. Kurtulan kişileri bulmak giderek daha az olası hale geliyor." dedi.

İnsani ihtiyaçların hızla değiştiğini vurgulayan Craig, "Arama kurtarma ve acil tıbbi bakım, ilk öncelikler olsa da müdahale artık değişiyor. Hayatları altüst olan aileler geçici barınaklarda yaşıyor ve suya, sanitasyona, temel sağlık hizmetlerine ve ruh sağlığı desteğine erişim giderek daha acil hale geliyor." diye konuştu.

Craig, IFRC'nin, evleri hasar gören ailelerin sığındığı Caracas'ta yardım malzemelerinin dağıtımı konusunda Venezuela Kızılhaç'ına da destek verdiğini ve dağıtılan malzemeler arasında hijyen ve temizlik kitleri, uyku setleri, su filtreleri ve su bidonlarının yer aldığını ifade etti.

Venezuela'daki insani durumun son derece zorlu olduğunu vurgulayan Craig, "Venezuela'daki etkilenen toplulukların acilen ihtiyaç duydukları tüm hayat kurtarıcı yardımları almalarını sağlamak için uluslararası toplumu, bağışçıları ve ortakları, 50 milyon İsviçre frangı tutarındaki acil yardım çağrımıza destek vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.