Kızılhaç Başkanı Egger: Türkiye ile işbirliğinde yeni bir sayfa açmayı heyecanla bekliyorum
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Türkiye ile işbirliğinde yeni bir sayfa açmayı heyecanla beklediğini bildirdi.
Cenevre
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Egger'in Ankara'ya ilk ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Egger'in, Lübnan ve Suriye'nin ardından Türkiye'yi ziyaret ettiği, Dışişleri Bakanlığı ve Türk Kızılay yetkilileriyle görüştüğü belirtilen açıklamada, "Ziyaret, tüm dünyada çatışma bölgelerinde yaşanan acıları azaltmada insani yardımın ve uluslararası insancıl hukukun üstlendiği hayati role dikkatleri çekmek için bir fırsat oldu." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Egger, "ICRC ile Türkiye arasındaki işbirliğinde yeni bir sayfa açmayı heyecanla bekliyorum. Tüm dünyada sivil yaşamında feci bir bilanço getiren bunca çatışma devam ederken Türkiye, acıları azaltma ve uluslararası insancıl hukuka saygıyı güçlendirme açısından uzun zamandır kritik bir rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.
Türk Kızılay ile sağlam bir işbirliği ilişkisi içinde olmalarının önemine işaret eden Egger, "Nitekim işbirliğimizi daha da derinleştireceğimizi umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.