Dolar
35.34
Euro
36.50
Altın
2,663.30
ETH/USDT
3,293.80
BTC/USDT
94,146.00
BIST 100
9,890.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kızılhaç Başkanı Egger: Türkiye ile işbirliğinde yeni bir sayfa açmayı heyecanla bekliyorum

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger, Türkiye ile işbirliğinde yeni bir sayfa açmayı heyecanla beklediğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Kızılhaç Başkanı Egger: Türkiye ile işbirliğinde yeni bir sayfa açmayı heyecanla bekliyorum Fotoğraf: Betül Abalı/AA

Cenevre

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Egger'in Ankara'ya ilk ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Egger'in, Lübnan ve Suriye'nin ardından Türkiye'yi ziyaret ettiği, Dışişleri Bakanlığı ve Türk Kızılay yetkilileriyle görüştüğü belirtilen açıklamada, "Ziyaret, tüm dünyada çatışma bölgelerinde yaşanan acıları azaltmada insani yardımın ve uluslararası insancıl hukukun üstlendiği hayati role dikkatleri çekmek için bir fırsat oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Egger, "ICRC ile Türkiye arasındaki işbirliğinde yeni bir sayfa açmayı heyecanla bekliyorum. Tüm dünyada sivil yaşamında feci bir bilanço getiren bunca çatışma devam ederken Türkiye, acıları azaltma ve uluslararası insancıl hukuka saygıyı güçlendirme açısından uzun zamandır kritik bir rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay ile sağlam bir işbirliği ilişkisi içinde olmalarının önemine işaret eden Egger, "Nitekim işbirliğimizi daha da derinleştireceğimizi umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'nin yolcu sayısı geçen yıl 85 milyonu aştı
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanık hakkında karar açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün'ü kabul etti
Marmara Denizi'nde 2 günde 161 "kirlilikle mücadele" denetimi yapıldı
Osmaniye'de depremde yıkılan apartmanla ilgili 4 sanığa 21'er yıl hapis

Benzer haberler

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep etti

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep etti

Kızılhaç Başkanı Egger: Türkiye ile işbirliğinde yeni bir sayfa açmayı heyecanla bekliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün'ü kabul etti

Osmaniye'de depremde yıkılan apartmanla ilgili 4 sanığa 21'er yıl hapis

Osmaniye'de depremde yıkılan apartmanla ilgili 4 sanığa 21'er yıl hapis
Rize'de silahlı saldırıda öldürülen iki PTT çalışanının cenazeleri defnedildi

Rize'de silahlı saldırıda öldürülen iki PTT çalışanının cenazeleri defnedildi
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Köroğlu, Suriye Müftüsü Rifai'yi ziyaret etti

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Köroğlu, Suriye Müftüsü Rifai'yi ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet