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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kızılhaç, ağır kış şartlarının olumsuz etkilediği Gazze'ye acil erişim çağrısında bulundu

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Gazze'deki ağır kış şartlarının, şiddetli yağmur ve selin binlerce kişinin koşullarını daha da kötüleştirdiğini belirterek, bölgeye acil erişim çağrısında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Kızılhaç, ağır kış şartlarının olumsuz etkilediği Gazze'ye acil erişim çağrısında bulundu

Cenevre

IFRC, İsrail'in yoğun saldırıları ve kuşatması altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Şiddetli yağmur ve sel, Gazze'deki binlerce kişinin geçici barınaklarını harap etti. Bu durum, ailelerin hasar gören çadırlarının içinde 30 santimetreye kadar su birikmesine yol açtı ve dayanılmaz koşulları daha da kötüleştirdi. Birçoğu, battaniye gibi en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde geçici kamplarda hayatta kalmaya çalışmak zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.

Bölgeye acil erişim çağrısının yapıldığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) raporlarının, Gazze'deki 8 yeni doğmuş bebeğin donarak öldüğünü doğruladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, "BM'nin Gazze'de hipotermi nedeniyle ölen bebeklerle ilgili son raporları, oradaki insani krizin kritik ciddiyetini vurguluyor. İnsani yardım görevlilerine güvenli ve engelsiz erişim sağlanması ile hayat kurtarıcı yardımların acilen sağlaması çağrımı yineliyorum." ifadelerini kullandı.

Chapagain, güvenli erişim olmadan çocukların donarak ve ailelerin açlıktan öleceği uyarısında bulundu.

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