Dünya genelindeki siyasi figürler giydikleri kıyafetlerin renkleri, kıyafetlerde yer alan desenler, renkler ve sembolik mesajlar içeren aksesuarlarıyla diplomatik ve politik mesajlar veriyor.

Kıyafet seçimleri, diplomatik ve politik mesajların aracı olarak öne çıkıyor Dünya genelindeki siyasi figürler giydikleri kıyafetlerin renkleri, kıyafetlerde yer alan desenler, renkler ve sembolik mesajlar içeren aksesuarlarıyla diplomatik ve politik mesajlar veriyor.

Giyim, aksesuar ve stil tercihleri, estetik bir seçim olmanın ötesinde diplomatik ve politik mesaj iletmenin stratejik araçlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Liderler, lider eşleri ve resmi temsilciler kıyafetlerini, bunların renk ve desenleri ile sembolik detaylar içeren aksesuarlarını bilinçli olarak seçiyor ve bu şekilde mesaj vermeyi amaçlıyor.

Bu yaklaşımla, giyim tercihlerinin kimlik, değerler ve politik duruşun görsel olarak ifade edilmesini sağladığı ve aynı zamanda uluslararası ilişkilerde yumuşak güç oluşturduğu vurgulanıyor.

Moda, Kraliçe Elizabeth'in dış politikadaki araçlarından biri oldu

Kıyafet seçimlerini bilinçli olarak planladığı ve sembolik seçimlerde bulunduğu değerlendirilen siyasi figürlerin başında eski İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in geldiği düşünülüyor.

Tahtta kaldığı 70 yıl boyunca giyim tarzı ve şapka tasarımlarıyla dikkati çeken Elizabeth'in gardırobunun bir arka plan mekanizması olarak işlev gördüğü ve politik mesaj iletmenin aracı olarak kullanıldığı vurgulanıyor.

Kullandığı broşlardan gittiği ülkelerin yerel estetiğine uygun desen ve renkler seçmesine kadar her tercihini etkin şekilde planlayan Kraliçe'nin modayı en sofistike diplomasi araçlarından biri olarak kullandığı değerlendiriliyor.

Özellikle Elizabeth'in 17 Mayıs 2011'deki İrlanda ziyareti sırasında yeşil takım giymesi uluslararası medya kuruluşları tarafından İrlanda'ya yönelik "sembolik bir jest" ve "barış" mesajı olarak yorumlandı.

Fotoğraf : John Stillwell/AA

Trudeau'nun "çorap diplomasisi" uluslararası etkinliklere damga vurgu

Giyim tercihlerinin resmi etkinliklerde nasıl iletişim aracına dönüşebileceğine ilişkin örnek teşkil eden isimlerden biri de Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau oldu.

Çeşitli sembol ve mesajlar içeren çoraplarıyla uluslararası kamuoyunda adından sıkça söz ettiren Trudeau, New York Times'ın "çorap diplomasisi" adını verdiği yeni bir söylemi gündeme getirdi.

Mayıs 2017'de Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne NATO bayrağı işlenmiş pembe renkli çoraplarıyla katılan Trudeau'nun eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e çoraplarını gösterdiği ve Merkel'in şaşkınlığını gizleyemediği anlar uzun süre konuşuldu.

Ayrıca, resmi ziyaretleri sırasında tercih ettiği kıyafetleriyle de sık sık gündeme gelen Trudeau, 2018'deki Hindistan ziyareti sırasında aile üyeleriyle birlikte geleneksel Hint kıyafetleri giydi.

Bazı yorumcular, Trudeau'nun bu tercihini Hint kültürüne saygı olarak değerlendirirken bazı medya kuruluşları bunu "abartılı" bir jest olarak yorumladı.

Zelenskiy'nin kıyafetleri askerlerle dayanışmanın sembolü oldu

Bir süredir kıyafetleri üzerinden diplomatik mesaj vermeyi sürdüren liderler arasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de yer alıyor.

Zelenskiy, 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana takım elbise yerine askeri tarzda kıyafetler giymeyi tercih etti.

Fotoğraf : Ukrayna Devlet Başkanlığı/AA

Bu seçim, birçok ülke tarafından cephedeki askerlerle dayanışmanın sembolü ve savaş dönemi liderliğinin bir yansıması olarak değerlendirilirken bazı protokol çevrelerince resmiyetten uzak bir tercih olarak yorumlandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile 28 Şubat 2025'te Oval Ofis'te bir araya gelen Zelenskiy'e bir muhabir, "neden takım elbise giymediği" ve "saygısızlık ettiği" yönünde bir soru yöneltti.

Zelenskiy ise bu soruya "Bu savaş bittikten sonra giyeceğim." yanıtını verdi. Yaşananların ardından Zelenskiy'nin kıyafet seçimi, bir süre daha kamuoyunu meşgul etti.

Merkel'in blazer ceketleri onun "üniforması" haline geldi

Öte yandan, büyük ölçüde aynı tür takımlar giymeyi tercih eden eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in takımlarıyla ilgili de pek çok yorum yapıldı.

Merkel'in "üniforması" olarak değerlendirilen blazer ceketleri, koyu renk, geniş kesim pantolonları ve buna uygun olarak tercih ettiği düz siyah ayakkabıları sık sık onun siyasi tarzıyla özdeşleşti.

Bazı yorumcular, Merkel'in kolay kombinlenen, basit ve aşırı süslemelerden uzak tarzını, dış görüntüsü yerine çalışmalarıyla gündemde kalma tercihi olarak değerlendirdi.

Japonya Prensesi'nin Türk bayraklı ojesi, dostluğun simgesi oldu

Bu arada, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa​​​​​​​, 17 Eylül 2025'teki Türkiye ziyareti sırasında tercih ettiği Türk bayraklı oje tasarımıyla ön plana çıktı.

Fotoğraf : Sercan Küçükşahin/AA

Prenses Akiko'nun bu jesti, sosyal medyada kısa sürede viral olurken, Türkiye‐Japonya arasındaki tarihi bağlara vurgu yapan yorumları beraberinde getirdi.

Modi'nin geleneksel kıyafetleri uluslararası kamuoyunda sıkça tartışıldı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de kökleriyle bağını yansıtan geleneksel kıyafetler tercih etmesi nedeniyle öne çıkan isimlerden biri oldu.

Özellikle "kurta" adı verilen geleneksel kıyafetiyle dikkati çeken Modi'nin bu şekilde "milliyetçi" bir imaj oluşturmaya çalıştığı öne sürüldü.

Fotoğraf : Himanshu Sharma/AA

Liderlerle temaslarında bu tarzını koruyan Modi'nin, eski ABD Başkanı Barack Obama ile eşi Michelle Obama'nın Ocak 2015'teki Hindistan ziyareti sırasında giydiği kıyafetler medyanın ilgisini çekti.

Bazı medya kuruluşlarının analizinde, Modi'nin havalimanında giydiği kıyafetiyle Michelle Obama'yı "gölgede bıraktığı" ifade edildi.

Gezi sırasında, eski Başkan Barack Obama da Hint liderin tarzı hakkında esprili bir yorumda bulunarak "Bu akşam ben de bir Modi kurtası giymeyi düşünüyorum." dedi.