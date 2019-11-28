Euro
6.36
Dolar
5.77
BIST 100
106,062.70
Altın
1,455.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilmesiyle ilgili protokol töreninde konuşuyor
logo
Dünya

Kırmızı kategoride aranan terörist MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Mehmet Tosun   | 28.11.2019
Kırmızı kategoride aranan terörist MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Ankara

Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ateş Krallıkları: Tarihi çarpıtmanın şaheseri
Lula'nın dönüşü Latin Amerika'da siyaseti hareketlendirecek
ABD’nin İran'ın Askeri Gücü raporu ne kadar gerçekçi?
Mavi Vatan’ı savunmak
Hindistan'ın Babri mescid kararı tarihi gerçeklerle örtüşmüyor

Benzer haberler

Kırmızı kategoride aranan terörist MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranan terörist MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Konya'da sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı

Gri kategoride aranan PKK'lı teröristin yakalanma anı

Operasyonlar teröristlerin iletişimini de kopardı

Operasyonlar teröristlerin iletişimini de kopardı
Türkmen Bakan Maruf'tan, 'PKK Ezidilerin evlerine dönmesine izin vermiyor' açıklaması

Türkmen Bakan Maruf'tan, 'PKK Ezidilerin evlerine dönmesine izin vermiyor' açıklaması
Muş'ta teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı

Muş'ta teröristlere yardım ve yataklık eden 6 muhtar gözaltına alındı