Kırmızı bültenle aranan cezaevi firarisi Türk Yunanistan'da yakalandı
Türkiye'de cezaevinden kaçan ve kırmızı bültenle aranan Türk vatandaşının, Yunanistan'ın Selanik kentinde yakalandığı bildirildi.
Gümülcine
Yunan Haber Ajansı ANA-MPA'nın haberine göre, adı açıklanmayan Türk vatandaşı, Türk makamları tarafından cezaevi firarisi olduğu gerekçesiyle hakkında çıkarılan kırmızı bülten uyarınca Selanik'te gözaltına alındı.
Haberde, Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığından hakkında kesinleşmiş 15,5 yıl hapis cezası bulunan 31 yaşındaki şahsın ülkesine iadesiyle ilgili işlem başlatıldığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.