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Dünya

Kırmızı bültenle aranan cezaevi firarisi Türk Yunanistan'da yakalandı

Türkiye'de cezaevinden kaçan ve kırmızı bültenle aranan Türk vatandaşının, Yunanistan'ın Selanik kentinde yakalandığı bildirildi.

Mehmet Hatipoğlu   | 23.07.2019
Kırmızı bültenle aranan cezaevi firarisi Türk Yunanistan'da yakalandı

Gümülcine

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA'nın haberine göre, adı açıklanmayan Türk vatandaşı, Türk makamları tarafından cezaevi firarisi olduğu gerekçesiyle hakkında çıkarılan kırmızı bülten uyarınca Selanik'te gözaltına alındı

Haberde, Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığından hakkında kesinleşmiş 15,5 yıl hapis cezası bulunan 31 yaşındaki şahsın ülkesine iadesiyle ilgili işlem başlatıldığı belirtildi.

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