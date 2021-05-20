Kırım Tatar Türkleri, Zelenskiy'nin parlamentoya sunduğu 'Yerli Halklar Yasa Tasarısı'ndan umutlu
Kırım Tatar Milli Meclisi temsilcileri Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin parlamentoya sunduğu "Yerli Halklar Yasa Tasarısı"nın Kırım Tatar Türklerinin hakları için önemli bir adım olduğunu düşünüyor.
Kiev
KTMM Başkanı Rıfat Çubarov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sunulan tasarının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, Kırım Tatar Milli Özerkliğine yakınlaşmak için temel bir adım olduğunu aktardı.
Halihazırdaki kanunların Kırım Tatar Türklerinin haklarının tanınması için yeterli olmadığına dikkati çeken Çubarov, "Bize göre en az 3 yeni kanunun kabul edilmesi gerekli. Birincisi yerli halklar kanunu, ikincisi Kırım Tatar milletinin statüsüne ilişkin kanun ve üçüncüsü Ukrayna anayasasında Kırım muhtariyetine ilişkin değişiklik kanunu." ifadelerini kullandı.
Çubarov, bu 3 kanun taslağını öncesinde bir paket olarak hazırladıklarını hatırlattı.
"Yerli Halklar Yasası"nın diğer kanunlar için bir temel olduğuna dikkati çeken Çubarov, "Kısaca bu kanunun parlamentoya sunulmasını olumlu görüyoruz." diye konuştu.
"Kırım Tatar halkına çok şey kazandırıyor"
KTMM üyesi Doç. Dr. Gayana Yüksel de parlamentoya sunulan tasarının Kırım Tatar, Karaim ve Kırımçak halklarının yerli halk olarak tanınmasını sağlayacağını kaydetti.
Kanunun önemli olduğunu ve kabul edilirse Kırım Tatar Türklerinin hakları için iyi olacağını belirten Yüksel, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yerli halkları, bizi temsil eden organlar, mesela kurultay ve meclis gibi organlar Ukrayna tarafından tanınacak. İlerdeki çalışmalarda, Kırım'la ilgili, yerli halklarla ilgili, bölgelerle ilgili bizim görüşümüzü almadan Ukrayna hükümeti hareket edemeyecek. Ayrıca kültürümüzü, dilimizi, maddi ve manevi değerleri korumaya ilişkin de maddeler var. Dolayısıyla bu kanun Kırım Tatar halkına çok şey kazandırıyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.