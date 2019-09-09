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Dünya

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Çubarov: Kırım Rus yerel seçimlerini boykot etti

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Çubarov, "Kırım sakinlerinin büyük çoğunluğu Rus işgalciler tarafından düzenlenen yasa dışı seçimleri boykot etti." dedi.

09.09.2019
Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Çubarov: Kırım Rus yerel seçimlerini boykot etti

Ankara

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov, Rusya'nın Kırım'da düzenlediği yerel seçimlerin boykot edildiğini duyurdu.

Çubarov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yarımadada düzenlenen Rus yerel seçimlerine tepki gösterdi.

Seçimlere katılımın yüzde 30 civarında kaldığını aktaran Çubarov, "5 yıl önce Kırım'da meydanlarda Rus bayrağı sallayanların çoğunun sandık başına gitmemesinin dikkati çekici olduğunu" kaydetti.

Çubarov, "Moskova ne kadar zorlasa da geçici olarak işgal edilen Kırım sakinlerinin büyük çoğunluğu Rus işgalciler tarafından düzenlenen yasa dışı seçimleri boykot etti." ifadelerini kullandı.

Dün Rusya genelinde farklı bölgelerde vali, belediye başkanı ve belediye meclis üyelikleri için seçimler yapılmıştı.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2014'te baş gösteren meydan olaylarının akabinde Kırım'ı yasa dışı ilhak etmişti.

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