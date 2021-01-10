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Dünya

Kırgızistan'da halk erken cumhurbaşkanlığı seçimleri ve ülkenin yönetim şeklini belirlemek için sandık başına gitti

Kırgızistan'da halk, gelecek 6 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını seçmek ve ülkenin yönetim şeklini belirlemek için sandık başına gitti.

Nazir Aliyev Tayfur   | 10.01.2021
Kırgızistan'da halk erken cumhurbaşkanlığı seçimleri ve ülkenin yönetim şeklini belirlemek için sandık başına gitti Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov, başkentteki 1053 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Bişkek

Yaklaşık 6 milyon 500 bin nüfuslu ülkede biyometrik verileri alınan 3 milyon 563 bin 574 seçmen, yerel saatte 08.00'de açılan 2 bin 474 sandıkta oy kullanmaya başladı.

Seçimde, cumhurbaşkanlığı için eski Başbakan Sadır Caparov, eski Meclis Başkanı Adahan Madumarov, eski Devlet Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Abdil Segizbayev ve eski Anayasa Mahkemesi üyesi Klara Sooronkulova'nın da bulunduğu 17 aday yarışıyor.

Sandık başındaki görevliler tarafından seçmene verilen iki pusulada, 17 aday ve "hepsine karşı" seçeneği ile 2010 yılından bu yana parlamenter sistemle yönetilen ülkenin yönetim şeklinin belirlenmesi için "devlet başkanlığı", "parlamenter sistem" ve "hepsine karşı" seçeneği yer alıyor.

Seçmenler, kayıtlı oldukları sandıklarda kimlik belgeleri, yüz tanıma ve parmak izi kontrolünün ardından elektronik sistemle oylarını kullanırken, oylamanın ilk sonuçlarının sandıkların kapanmasından sonra duyurulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yarısından bir fazlasını alan aday seçilmiş sayılacak, aksi halde en yüksek oyu alan iki aday ikinci turda yarışacak.

Ülkede 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet parti taraftarlarının düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine cumhurbaşkanlığı ve parlamento işgal edilmişti.

Böylece, 5-15 Ekim arasında yapılan kitlesel protesto gösterileri sonucunda, parlamento seçim sonuçları iptal edilmiş, ülkeyi 3 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa etmişti.

Cumhurbaşkanlığı erken seçim tarihini 10 Ocak'ta belirleyen Merkez Seçim Komisyonu, Kırgızca bilen, yaklaşık 12 bin dolar (1 milyon som) yatıran, en az 30 bin destek imzası toplayan, başvuru dilekçesiyle bilgi formunu doğru ve zamanında sunan 18 adayın kaydını yapmış, bir aday seçim kampanya döneminde başvurusunu geri çekmişti.

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