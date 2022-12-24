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Dünya

Kırgızistan'da grip salgını nedeniyle uzaktan eğitimin süresi uzatıldı

Kırgızistan'da grip salgını nedeniyle okullarda uzaktan eğitimin süresinin, 28 Aralık'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 24.12.2022
Kırgızistan'da grip salgını nedeniyle uzaktan eğitimin süresi uzatıldı

Bişkek

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, grip salgını nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitimin, 28 Aralık'a kadar devam edeceği duyuruldu.

Açıklamada, başkent Bişkek'in dışında ara verilen yüz yüze eğitime, okullardaki ilçe veya bölgesel sıhhi ve epidemiyolojik denetimlerin ardından geri dönülebileceği kaydedildi.

Grip salgını nedeniyle devlet okullarında geçen hafta 24 Aralık'a kadar karantina ilan edilmiş, kreşler kapatılmıştı.

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