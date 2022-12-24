Kırgızistan'da grip salgını nedeniyle uzaktan eğitimin süresi uzatıldı
Kırgızistan'da grip salgını nedeniyle okullarda uzaktan eğitimin süresinin, 28 Aralık'a kadar uzatıldığı bildirildi.
Bişkek
Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, grip salgını nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitimin, 28 Aralık'a kadar devam edeceği duyuruldu.
Açıklamada, başkent Bişkek'in dışında ara verilen yüz yüze eğitime, okullardaki ilçe veya bölgesel sıhhi ve epidemiyolojik denetimlerin ardından geri dönülebileceği kaydedildi.
Grip salgını nedeniyle devlet okullarında geçen hafta 24 Aralık'a kadar karantina ilan edilmiş, kreşler kapatılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.