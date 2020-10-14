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Dünya

Kırgızistan'da Caparov Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un istifasını talep etti

Kırgızistan'da Başbakanlık koltuğuna oturan Caparov, bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un istifasını talep ettiğini söyledi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 14.10.2020
Kırgızistan'da Caparov Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un istifasını talep etti Fotoğraf: Nezir Aliyev/AA

Bişkek

Kırgızistan Başbakanlık binası önünde öğle saatlerinde toplanan binlerce gösterici, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifa etmesini isteyerek slogan attı.

Geniş güvenlik önlemleri altında akşam saatlerinde taraftarına seslenen Başbakan Sadır Caparov, bir araya geldiği Ceenbekov'dan istifa etmesini istediğini anlattı.

Gösteriye katılanların dağılmalarını rica eden Caparov, "Yarın devam edecek görüşmelerden sonuç çıkmaması halinde olup bitenden mesul olmayacağını" ifadesini kullandı.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet partilerinin taraftarlarının düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı ve parlamento binası işgal ve talan edilmişti.

Seçim sonucunu kabul etmeyen göstericilerin bir bölümü, Caparov'u cezaevinden çıkararak "geçici başbakan" ilan etmişti.

Ceenbekov, meclisten güvenoyu alan Caparov'un Başbakanlığında kurulan yeni kabinenin üyelerinin atanmalarına ilişkin kararı imzalamıştı.

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